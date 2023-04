Bayerni juhid kolistasid ämbreid? Tulemused räägivad enda eest ...

Bayerni juhtkonna hinnangul polnud meeskonna esitused platsil enam kuigi veenvad ja et hooajast midagi näppude vahele jääks, asendati Julian Nagelsmann treeneripingil Thomas Tucheliga. Kardeti, et Nagelsmanni käe all on treble ehk kõigi kolme tiitli võitmine ebatõenäoline. Bayern, mis oli senise pika hooaja jooksul Nagelsmanni käe all teeninud täpselt kolm kaotust, on Tucheli neljast esimesest matšist kaotanud kaks. Karikasarjast ollakse väljas ja nüüd ka sisuliselt meistrite liigast, sest veerandfinaali avamängus kaotati Manchester Cityle 0 : 3.