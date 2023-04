JÄRJEKORDNE REKORD: põneva taustaga Jordani ketsid müüdi oksjonil müstilise summa eest

Sotheby'si ninamees Brahm Wachter sõnas pärast oksjonit, et see kõik tõestab elavalt, kui suurt tähtsust Jordan endiselt omab. „Michael Jordani mälestuskogu ületab endiselt kõiki ootuseid.“

Oksjonilehe andmetel on tegu ainsate Jordani kantud ketsidega, mis on MeiGray grupi poolt autentseks tunnistatud. Ketside juurde käis ka põnev lugu. Nimelt kinkis Jordan tossupaari pallipoisile, kes leidis mängueelses trennis üles tema uitama läinud jaki. Seda tagastades küsis ta kossuässalt, et ehk võib ta pärast mängu vastutasuks saada Jordani ketsid. Nii ka läks – Jordan võttis need riietusruumi naastes jalast, kirjutas mõlemale tossule peale oma autogrammi ja andiski pallipoisile.