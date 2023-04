Kregor Zirk sihib USAs olümpianormi: ma arvan, et minu võimalused see alistada on väga head!

Zirk on viimased kolm nädalat veetnud USA-s Arizonase kõrgmäestikulaagris, mis kulmineerub sel nädalal võistlusega Chicagos, kus on starti tulemas suur osa maailma tippujumise koorekihist. 23aastane Tartust pärit spordimees on treeninglaagris tehtud tööga väga rahul ja arvab, et on suuteline täitma ka olümpiamängude normatiivi.



„Ma arvan, et minu võimalused normatiiv alistada on väga head,“ rääkis Zirk oma meediatiimi vahendusel. Ta noolib pääsu olümpiamängudele 200 meetri liblik- ja vabaujumises, kus tema isiklikud rekordid on ka A-normatiivist kiiremad. „Terve see aasta olen suutnud teha kvaliteetseid treeninguid ja mingeid tagasilööke ei ole olnud. Ka USA laager oli minu ja treeneri hinnangul väga hea ja me ei näe mingit põhjust, miks ma ei peaks juba praegu olümpianormatiivi alistama,“ lisas Zirk enesekindlalt.



Siiski möönis Tom Rushtoni hoolealune, et olenemata tulemustest ei muutu nende plaan. „Hetkel on kogu fookus suunatud suvise MMi suunas ja tippvormi sätime sinna,“ lausus eelmise aasta MMil 200m liblikujumises 11. koha pälvinud ujuja.



Võrreldes eelmise aastaga on Zirk tänavu üritanud enda treeningutesse lisada rohkem kiirustreeningud ja üritanud muuta enda 200 meetri distantsi esimest poolt nobedamaks.