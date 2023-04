„TÕELISED VÕITJAD“ | Harri Lill: kurling on kui male jääl!

Kätlin Riidebach: Ma arvan, et, et et see on selline hea meeskonnamäng, see on … ta vajab natuke sihukest rohkem strateegilist mõtlemist, et see ei ole lihtsalt kivide loopimine, kuigi strateegiline pool ei ole minu kõige tugevam külg hetkel. Et iga kivi, mille sa viskad, muudab seal pesas olukorda, et sa pead nagu olema konstantselt kogu aeg tegelikult selles mängus sees. Et see ei ole selline kiire tehtud asi, vaid see on ikka niisugune aktiivne osalemine mängus.

Indrek Petersoo: Aitame meie kuulajad nüüd natukene järele. Mis on kurlingu reeglite puhul ABC, mida kindlasti peab teadma, mida kindlasti peab jälgima?

Harri Lill: Põhimõtteliselt mistahes kurlingu puhul on eesmärk visata kivi, mida siis mängijad viskavad võimalikult lähedale teisel pool väljakut asuvale ringi keskpunktile. Võistkonnad mängivad kordamööda ja kes keskpunktile lähemale saab, see on lihtsalt öeldes võitja. Kurlingut mängitakse mitme mänguvooru jooksul, olenevalt siis võistlusformaadist.

Indrek Petersoo: Aga mille poolest tavakurling erineb ratastoolikurlingust kõige olulisemal määral?

Harri Lill: Ma ütleks, et ratastoolikurlingut on nii mõneski aspektis päris palju keerulisem õppida kui tavakurlingut. Eelkõige selles mõttes, kuidas toimetatakse kivi teise otsa, et ratastoolikurlingus toimub see visketegevus siis tõukepulgaga, mis läheb kivi sanga peale ja see faas, mille jooksul seda kivikiirust reguleerida, on hästi väike, ainult see tõukehetk, ehk mängijaid peavad olema võrdlemisi täpsed. Võrreldes sellega, kui tavakurlingu mängija tõukab, tõukab pakult ära, libiseb mõne sekundi jooksul ja siis saab veel käega vajadusel seda kiirust reguleerida, millele järgneb siis ka see osa, kus harjadega saab seda kiirust reguleerida, et noh, kõik teavad kurlingut kõva koristajate mänguna, et siis seal selle harjamise tulemusena saab siis kivi natukene kas juhtida paremale vasakule või natuke kiirust lisada. Et selles mõttes ma arvan, et minu enda jaoks ka treenerina ratastoolikurling on selline huvitav väljakutse, et sa pead justkui olema sama täpne, aga hästi palju keerulisem on võib-olla seda eriti uutel inimestel omandada.

Indrek Petersoo: Aga Kätlin, kui keeruline on omandada seda täpset visketehnikat? Seda enam, et kogu aeg on ju kuklas vasardamas see tunne, et mitte midagi enam muuta ei saa: keegi kuskil harjaga paremat trajektoori või pehmemat jääd sulle enam ette ette anda ei saa - nii nagu kivi käest ära läheb, nii ta on.

Kätlin Riidebach: Tead, see on hästi raske. Ma ütlen ausalt, ma ei ole nagu siiamaani veel leidnud enda jaoks seda nii-öelda sajaprotsendiliselt õiget asendit, kus nii-öelda su viskesooritus tuleb nagu sinule oodatud kohta. Et ma ikkagi veel endiselt otsin seda õiget kohta, aga noh, ütleme niimoodi, et see protsess tegelikult saab olla palju lühem, kui sa leiad need õiged kohad, aga see ongi see, et see treeneri ja mängija vaheline suhtlus ja tagasiside on see, mis nii-öelda aitab selle õige koha, nagu leida, et see järjepidevus. Ma arvan, selle mängimise puhul, et see sul võib olla kahe-kolme esimese viskega välja ei tule, ei tähenda seda, et see, et see nagu see asend või see ei ole õige, võib-olla see on lihtsalt vaja nagu kohandada.