Koera saba on jäänud: ERMi kõrvale oma kodu ehitav Tartu jalgpalliklubi on lähedal suure unistuse täitumisele

Kui Tammeka hakkas omal ajal raha koguma staadioni nii-öelda nullist üles ehitamiseks, siis Welco, kelle esindusmeeskond mängib praegu esiliiga B-s, on oma vahenditest asjale juba jõudsalt pihta andnud. Eesti Rahva Muuseumi vastas asuvale tühermaale asuti oma kodu rajama 2019. aasta lõpus ning kunstmurukattega jalgpalliplatsile pääsesid vutimehed müttama juba aasta hiljem detsembris. Ent lõpuni on vaja veel ehitada staadionihoone ja tribüün – et kodu päris valmis saaks, algatatigi ühisrahastuskampaania, millega soovitakse koguda 60 000 eurot.

„Kuna nägime, et meie enda eelarvelised vahendid staadioni päris valmis ehitamiseks hakkkavad otsa lõppema, siis leidsime, et kusagilt on vajalik kapitali juurde kaasata,“ selgitas JK Welco tegevjuht Edgar Leht.

Praegu on tribüün selline. Foto : Marten Kihho

Tõepoolest. Kui klubi 2019. aastal Raadile jalgpallikompleksi ehitama asus, arvestati kogueelarveks 675 000 eurot. Ent siis tuli koroonakriis, seejärel Ukraina sõda, mis on ehitustööde hinna üles viinud ning reaalne elu on selline, et võrreldes algselt planeerituga on eelarve umbes 235 000 euro võrra suuremaks paisunud.

„Lisaks tuleb arvestada, et meil on ka kümneid toetajaid ja partnereid, kes on appi tulnud kõikvõimalike ehitusmaterjalide ning tööde-tegemistega. Kui ka selle rahasse ümber arvestaks, tuleks lõppmaksumus üle miljoni euro. Kui ei oleks neid toetajaid, kes on oma õla alla pannud, siis nendeta ei oleks selle staadioni ehitamine olnud kindlasti võimalik,“ kergitas Leht kaabut kõigi nende ees, kes on klubile oma abikäe ulatanud.

Kampaaniaga tuldi välja eelmise nädala teisipäeval ning see läks nii hästi käima, et kaheksa päevaga oli koos juba üle pool kogutavast summast ehk 30 235 eurot. See annab lootust, et eesmärgiks seatud 60 000 saadakse kuu aega kestva kampaaniaperioodi jooksul ka kenasti kokku.

Seejuures ei oota Welco inimesed lihtsalt küüsi närides seda, et ühisrahastuskampaania õnnestuks, vaid tegelikult käivad ehitustööd staadionil ka praegu. Staadionihoone ruumid on juba valmis ehitatud ja need ootavad siseviimistlust, nagu ootavad lõpetamist ka tribüünid. Samuti ehitatakse staadioni peavärava juurest juurdepääsutee tribüünihooneni ning korrastatakse kogu staadioni ümbruse haljastus.