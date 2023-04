Viimsi murdis TalTechi vastupanu viimasel minutil

Esimene veerandaeg kulges võrdses heitluses. Kümne minutiga 11 silma visanud lätlase Kristaps Gluditise korvide toel said külalised kahel korral sisse viiepunktise edu, veerandi lõpuks juhtis TalTech 19 : 17.

Teine veerandaeg kuulus aga Viimsile. Pärast mitmeid väikseid vahespurte said nad parimal juhul sisse 12punktise edu, kuid Anatoli Shundeli kolmene 21 sekundit enne esimese poolaja lõpusireeni vähendas TalTechi kaotusnumbrid seitsmele punktile 35 : 42.

„Esimesel poolajal mängisime me tegelikult paremini, aga meil tulevad mingisugused hetked, mis ei ole väga head,“ võttis Viimsi kapten Karl-Johan Lips kohtumise Delfi TV otseülekande intervjuus kokku. „Kolmandal veerandil korra murdusime, isegi teisel veerandajal oli palju selliseid kohti, kus oleks võinud nad ära murda, aga me ei suutnud seda.

Ma ei taha midagi selles mõttes halvasti öelda – ma arvan, et me oleme suhteliselt võrdsed meeskonnad –, aga meile lõpuks Zakis korvi alt tõi jõuga ikkagi mingisugused päris rasked punktid ära. See oligi vahe: me saime korvi alla ka mängida, kui väga vaja oli ja väljast ei tulnud, aga TalTech pidi väljast edasi põrutama ja lõpuks neil ei kukkunud.“