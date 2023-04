Trans lõi mullused penaltikuningad nende oma relvaga auti. Voolaid: ma ei tea, kas harjutamine Frollal või Lutsul midagi paremaks oleks teinud

Nimelt kohtus Paide Evald Tipneri karikavõistluste veerandfinaalis Narva Transiga ning võimalustevaeselt kulgenud kohtumise – see tähendab seda, et nii normaal- kui ka lisaaja lõpuks jäid tabloole ümmargused nullid – võitja tuli selgitada penaltiseeriaga.

„Lõpus olid meil Siim ja Frolla, kõige kogenumad mehed, kes meil valida olid. Ma ei usu, et neil närvide küsimus oli. Siin ongi, et kui hästi õnnestub see löök ja teistpidi, kui hästi väravavaht reageerib või oma tööd teeb,“ nentis Paide peatreener Karel Voolaid kohtumise järel Soccernet.ee otseülakande intervjuus. „Narva reaktsioon näitas, et nad olid täna siin sarnase näljaga nagu meie eelmisel aastal. Selg vastu seina ehk kõik või mitte midagi mäng neil. Sealt nad selle väikese protsendi veel välja pigistasid, kasvõi seal penaltiseerias. Me olime küll rahulikud ning noored, Robi ja Hõim lõid meil hästi. Ma ei tea, kas harjutamine Frollal või Lutsul midagi paremaks oleks teinud täna.“