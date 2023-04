Kontaveit ja Neel võitsid otsustava paarismängu ja kindlustasid Eesti naiskonnale koha poolfinaalis

Ent teises üksikmängus näitas meie esinumber Anett Kontaveit (WTA 69.) klassi, kui vajas vaid 58 minutit, et alistada Justina Mikulskyte (WTA 326.) tulemusega 6 : 1, 6 : 0. Oma ainsa geimivõidu teenis Mikulskyte avasetis seisul 0 : 5.

Reedel kohtutakse alagrupiturniiri viimases mängus Gruusiaga, kel on samuti tabelis neli võitu. Kuna teise alagrupi võidule on suursoosikuks Maria Sakkariga (WTA 9.) tugevdatud Kreeka, siis selleks, et vältida nendega poolfinaalis vastamisi minemist, tuleks viimases vastasseisus Gruusiast ikkagi jagu saada. Poolfinaalide võitjad tõusevad uueks hooajaks astme võrra kõrgemale esimesse gruppi.