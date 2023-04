VIDEO | Baskonia kaotas ja jättis oma saatuse Müncheni Bayerni kätesse

Teisel veerandaja hakatuseks lajatas Howard kaks kolmest, neist teise koos vabaviskega, vähendades Baskonia kaotusseisu minimaalseks 20 : 21. Kuid see jäi ka selle kohtumise kõige väiksemaks vaheks: Olympiakos suutis oma rünnakutega järjest Baskonia kaitse lahti harutada ja kui veerandaja lõpuni jäi kaks ja pool minutit, saadi vahe esimest korda pluss kümne peale 40 : 30. Lisati veel viis vastuseta silma ning Pireuse edu oli juba viisteist punkti. Et veerandi viimased korvid tulid siiski Baskonialt, oli nende kaotusseis pikale puhkepausile minnes 12 punkti 33 : 45.