ÜLEVAADE | Ralliauto pole tank, aga siiski palju turvalisem kui traagilistel 1980ndatel

Ralliauto on aastal 2023 võrreldamatult turvalisem paik kui traagilistel 1980ndatel, aga kahjuks halbade asjade kokkulangemisel jätkuvalt eluohtlik. „Me peame aru saama, et me ei saa teha ralliautost tanki, mis peaaegu miski ei läbista,“ märkis endine ralliäss Urmo Aava eile „Ringvaates“.