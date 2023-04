Tamme staadionilt NFLi! Aastaid üksinda tööd rüganud Eesti noormees sai lõpuks USAs jala ukse vahele

Nooremana tegeles Ottender kõikvõimalike aladega. Kergejõustikus on ta tulnud U23 Eesti meistrivõistlustel 60 meetri jooksus kolmandaks ajaga 7.12. Isiklik tippmark on tal sellest kahe sajandiku võrra parem. Tennises, millega ta tegeleb tasapisi siiani, on tal ette näidata nii paaris- kui segapaarismängu juunioride Eesti meistrivõistluste pronksmedal. Praegugi töötab ta tennisetreenerina. Veel on ta võitnud hõbeda mäesuusatamise juunioride Eesti meistrivõistlustelt. Alati on noormees kõrgelt hinnanud ka haridust. Kahel korral on ta end proovile pannud teadussaates „Rakett 69“, aga teaduslabürindist päris saatesse pole õnnestunud pääseda. Ja kõige krooniks oli ta Euroopa saja parima noore saksofonisti seas ja tuli üleriiklikul konkursil kahel korral kolme parima sekka.

Ühel hetkel sattus noormees peale Ameerika jalgpalli videotele. Ja siis hakkaski lumepall veerema. Edasised märksõnad on NFLi akadeemia Londonis. Lugematul hulgal töötunde Eestis ja tuuritamist Ameerika Ühendriikide talendilaagrites ja ülikoolides, sekka ka eratrennid Robert Griffin IIIga. Pärast aastate pikkust tööd ja üritamist õnnestuski tal lõpuks jalg ukse vahele saada.

Aga nüüd kõigest lähemalt.