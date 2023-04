„Kokkuleppemängud on praegu maailma parim äri.“

„See oleks lahe, kui oled koostööst huvitatud. Sa teeniksid palju raha,“ kirjutas too serblane 19. märtsil esmalt ühele ja tunni aja pärast teisele India tugevuselt kolmanda liiga jalgpallurile.

Kuivõrd nood ei läinud Times of India teatel liimile, keeras pettur järgnevatel päevadel vinti peale ja märkis, et kokkuleppemängud on parasjagu parim äri maailmas.

Kokkuleppemängude teemal mitu raamatut kirjutanud kanadalane Declan Hill ütles hiljuti, et vahel käsivad jalgpalliklubide omanikud mängida kokku lepitud tulemuse peale, et teenida palgaraha. „Seda juhtub tihti Itaalias, Portugalis, Hispaanias, Kreekas ja Türgis,“ väitis spetsialist.

Eesti spordile panustatakse maailma eri paigust aastas üle miljardi euro. „Selle raha tõttu on spordivõistlustega manipuleerimine ja pettused saanud sisse suurema hoo kui kunagi varem,“ sõnas võrkpalliliidu spordidirektor Kert Toobal.