JÄRJEKORDNE KAOTUS! Kui kaua Paide annab Voolaidile aega?

Nädala eest õnnestus Paidel Nõmme Kalju vastu neljandal üleminutil 1 : 1 viigistada ja siis esines Voolaid mängu üle kandnud ERRis emotsionaalse intervjuuga. „Mis valus viigipunkt? Eelmisel aastal kõik laulsid, et Voolaid kaotab lõpus. Minu jaoks on tänane viik kui võit, sest minu mängud Kaljuga on plussis. Oleme neilt rohkem punkte kätte saanud kui nemad meilt. Nii et kõik on tip-top. Pärnu Vaprus ja Tallinna Kalev on praegu nii heas hoos, et meil läheb tükk aega enne, kui me nad kätte saame. Peame pingutama.“