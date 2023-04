HÄSTI! Talvel rekordeid purustanud Enok püstitas ka hooaja esimeses seitsmevõistluses kohe nii kooli- kui isikliku tippmargi

Kuivõrd Enok tegi sisehooaja jooksul lühikese aja jooksul kolm mitmevõistlust, siis oli ilmselt palju eeldada, et ta suudaks kohe ka välihooaja esimesel seitsmevõistlusel isiklikule rekordile mitusada punkti otsa kruvida. Vaatamata sellele võis aga eeldada, et Oklahoma ülikooli habemega rekord, milleks oli Renee Nicklesi 5440 punkti 1981. aastast, oli vaid vormistamise küsimus.

Avapäeval läbis ta 100 meetrit tõkkeid ajaga 14.18 (isiklik rekord 14.09), hüppas kõrgust 1.68 (1.75), tõukas kuuli 11.42 (11.51) ja jooksis 200 meetrit 24.67 (24.59). Teist päeva alustas ta kaugushüppes 6.01ga (6.29) ja viskas oda 45.42 (46.10). Kui kuue alaga Enokil isiklikke rekordeid püstitada ei õnnestunud, siis seitsmendas see ikkagi tuli - alates tänasest on tema 800 meetri tippmark 2.19,26 (oli 2.21,66). Kokku andis see 5782 punkti, millega ta purustas vana rekordi 36 punktiga. Koolirekordiks piisas sellest enam kui küll.