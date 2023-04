Naiseks maskeerunud meesmaletajale said saatuslikuks jalga unustatud kingad

Paraku unustas naiseks riietatud mees ära, et sellise nimega maletajast polnud varem midagi kuuldud ning kui ta järjepanu vastastele ära tegi, hakkasid korraldajad asjas kahtlema ning pettus avastati.

Omondi ise kirjutas juhtunu kohta vabandava kirja, kus väidab, et osales võistlusel naisena, kuna tal oli raha vaja. Samas kinnitas ta, et on valmis leppima kõigi tagajärgedega, mida tema temp endaga kaasa toob.

Keenia maleliidu president Bernard Wanjala ütles BBC Aafrikale juhtunut kommenteerides, et tõenäoliselt saab Omondi karistuseks mitme aasta pikkuse mängukeelu, kuid päris eluaegset keeldu talle tõenäoliselt siiski ei määrata.

„Alguses ei olnud meil tema suhtes mingeid kahtlusi, sest burka kandmine on [Keenias] tavaline,“ märkis Wanjala. „Kuid mida mäng edasi, seda enam me märkasime, et ta võitis väga tugevaid vastaseid. Kuid selline asi pole võimalik, kui ta on inimene, kes pole kunagi varem turniiridel osalenud.“

Kahtlusi süvendasid Omondi jalanõud ja ka asjaolu, et oma hääle varjamiseks ei rääkinud maletaja sõnagi.

„Üheks punaseks tuleks oli see, et tema kingad olid selgelt sellised, mida kannavad mehed. Samuti ei rääkinud ta sõnagi, ka siis mitte, kui tuli oma sedelit võtma. Ka mängides räägitakse vastasega, kasvõi pisut, sest malemäng on sõprus, mitte sõda,“ rääkis Wanjala.

Esiti lubasid võistluse korraldajad maskeerunud maletajal siiski jätkata, kuna nad kartsid, et neid võidakse hakata süüdistama religioosses diskrimineerimises. Kuid neljandas voorus tehtis Omondi avantüürile siiski lõpp.