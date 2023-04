Rekordpikk vaaritamine aitas Kaljul Tartus mulluse häbi maha pesta

Tõele näkku vaadates ei pakkunud kohtumine just erilist silmailu ning ka võimalusi suudeti luua õige napilt. Avapoolajal nähti neid kolm ning kõik sündisid Kalju mängijate esituses.

Järgnes Tammeka väravalöök. See mängiti lühidalt lahti, kuid Kalju kõrge pressing oli nii efektiivne, et Marin võitles nahkmuna Rasmus Kallasega võideldes tagasi, lükkas seejärel söödu Igor Subbotinile ja viimasel ei jäänud üle muud, kuid pall väravasse toksata.

Ent siis algas pihta VARi menetlus, millist (pikkuse mõttes) Eesti liigas seni veel polnud nähtud. Küsimus oli selles, kas palli endale võites käis mänguvahend ka vastu Marini kätt või mitte. VARi brigaad koosseisus Kristjan-Eric Lääne ja Tauno Rämson kerisid videot viis minutit nii- ja naapidi, kuid tõstsid siis käed üles ja palusid peakohtunik Andrei Karhul endal ekraani juurde minna. Karhu läkski, vaatas asja omakorda kaks minutit üle ja lõpuks leidis, et kõik oli määrustepärane ja värav jäi jõusse. Kui Subbotin saatis palli puuri 79. minutil, siis alles 86. minutil sai selgeks, et see ka loeb.