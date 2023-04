VIDEO | VALUS! Baskonia võiduseeria sai napi kaotusega läbi

Enne tänast kohtumist Hispaania meistriliigas üheksa mängu järjest võitnud Baskonia jätkab vaatamata kaotusele tabeliliidrina, nad said 22 võidu kõrvale viienda kaotuse. Ka tiitlikaitsja Madridi Real on võitnud 27 matšist 22, kolmas on FC Barcelona 21 võidu ja viie kaotusega.