Viimsi alistas taas TalTechi ning on poolfinaalist ühe võidu kaugusel

Mullu Eesti-Läti liigas finaali jõudnud Viimsi võitis avaveerandi 24 : 22 ning kasvatas poolajapausiks edu üheksale punktile. Üheksa silmaga juhtisid nad ka viimasele veerandajale vastu minnes. Võõrustajatel õnnestus küll kaks korda vähendada vahe neljale punktile, kuid lõpus panid külalised siiski oma paremuse maksma.

Viimsile pingilt 11 punkti toonud Egert Haller ütles pärast mängu Delfi TV otseülekandes, et meeskond tuli täna mängu võitma. „Play-off'is läheme igale mängule samade mõtetega – anname endast kõik. Seeria on kolme võiduni ja enne pole põhjust jalga gaasilt maha võtta.“

Ta lisas, et võib mänguga rahule jääda, kuigi viimasel veerandajal lubasid nad vastastel vahet tublisti kärpida. „Lõpus arvas võib-olla mõni mees, et mäng oli tehtud. Tegime lohakusvigu, lasime ründelaudu võita ja tegime rumalaid pallikaotusi. Andsime neile võimaluse mängu tagasi tulla, aga lõpuks mängisime enda mängu lõpuni. Üritasime vastaste liidreid kontrolli all ja saime sellega suhteliselt hästi hakkama,“ lausus Haller.