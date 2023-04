Guardiola kardab, et Bayerni mängijate verine taplus teeb vastased hoopis tugevamaks

Nädalapäevad tagasi nahutas City koduväljakul Müncheni Bayernit lausa 3 : 0 ning et asjad Saksamaa klubi jaoks eriti hapud oleks: kohtumise järel korraldasid meeskonna staarid Sadio Mané ja Leroy Sané riietusruumis meeleoluka löömingu, mis päädis Sané jaoks verise huulega. Mané eemaldati Bayerni järgmiseks liigamänguks Hoffenheimiga meeskonnast, kuid kolmapäeval City vastu on ta taas rivis, kinnitas meeskonna peatreener Thomas Tuchel.

„Sadio Mané kuulub kolmapäeval koosseisu. See on läbi, ta on vabandanud. See pole enam teemaks. Ta on uuesti liitunud meeskonna treeningutega,“ kommenteeris Tuchel.

City peatreeneri Pep Guardiola arvates võib Mané ja Sané taplus Bayernile pikemas plaanis hoopis kasuks tulla.

„Absoluutselt! Mõnikord vajad sa konflikti, et meeskonda rohkem kokku viia, olen selles päris kindel,“ esines Guardiola ootamatu avaldusega, kui talt pressikonverentsil päriti, et ehk saab Bayern mängijate omavahelisest madistamisest hoopis indu juurde, et suur kaotusseis ümber pöörata. „See ei ole kindlasti nende nõrk koht, vaid hoopis tugev külg meie vastu. Me tunnen seda klubi perfektselt (Guardiola on töötanud kolm hooaega Bayerni peatreenerina – toim) ja ma suudan ette kujutada nende olukorda City vastu. Mängijad annavad kolmapäeval endast parima, see on selge.

Olen päris kindel, mis esimese mängu järel juhtus. Kui see oleks olnud vastupidi ning meie oleks 0 : 3 kaotanud ning poleks täna võitnud (Guardiola rääkis ajakirjanikega pärast pühapäevast 3 : 1 liigavõitu Leicester City üle – toim) ja oleks olnud mingi konflikt, siis meeskond ütleks, et see on nüüd meie jaoks finaal ja me teame täpselt, mida teha ja teemegi seda.“

Guardiola jätkas: „Nad mõtlevadki, et nüüd on paari päeva pärast finaal ja meeskond mängib oma võimete piiril. Ma tunnen selle staadioni iseloomu ja tean nende mängijate Saksa mentaliteeti. Me peame kõvasti tööd tegema ja peame olema enda halbadel perioodidel rahulikud. Peame mängima agressiivselt, peame lööma värava ja selle mängu võitma. See on see mõte, mille pean oma mängijatele sisestama. Vaatame avamängu videost üle ning siis näeme, kui palju asju me saame teha paremini ning milliseid häid asju peame säilitama, et see matš võita.“