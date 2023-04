Varalahkunud Craig Breeni leinamissast saavad osa kõik, kelle jaoks tema mälestus on kallis

Breeni kolleegid, kaassõitjad ja sõbrad kogu maailmast külastasid Breeni Waterfordis asuvat kodu pühapäeval ja esmaspäeval, et avaldada armastatud iirlasele viimast austust.

Breeni kodutiim Hyundai Motorsport on samal ajal arutamas, kas saata Thierry Neuville ja Esapekka Lappi sel nädalal toimuval Horvaatia MM-rallil starti. Vastav otsus peaks langetatama tänase päeva jooksul.

Juba on teada, et suurel enamusel Horvaatias kihutavatel autodel on Breeni meenutavad kirjad, paljud ekipaažid ja teeninduspargi töötajad kavatsevad aga kanda käe ümber musti leinalinte.