EESTI ÄSS KIHUTAB KODUS: FIA toob rallimaailma tulevikutähed Saaremaale

Jürgenson sõitis 2016. aastal BMWga mõned rahvarallid, aga sai seejärel aru, et järgmise sammu astumine vajab oluliselt sügavamat rahakotti ja nii jäi asi pooleli. Vahepeal proovis Jürgenson kaardilugeja ametit, kuid ise rooli istumisest sai hakata uuesti unistama alles siis, kui rahvusvaheline autoliit FIA kuulutas välja oma Rally Star programmi. Selle eesmärk on igast maailma nurgast üles leida rallitalendid vanuses 17-26. Selleks kasutatakse videomängu WRC 9 – virtuaalsetel mõõduvõttudel kiireimaks osutunud noored eurooplased kutsuti kokku Esteringi rajale, et nad päris elus proovile panna.

Esiti üllatas Jürgenson ennastki, sest alistas professionaalsed videomängijad ja seda tehnikaga, mis nägi ilmavalgust 2010. aastal, mitu tehnoloogiapõlvkonda tagasi. „Mul oli väga vana rool – isegi need labad, millega käiku vahetada, vahepeal ei töötanud.“