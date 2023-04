SUUR ENNUSTUSMÄNG | Meistrite Liiga korduskohtumised pakuvad ennustajale peavalu, kuid Man City ja Real Madrid peaksid võiduseeriat jätkama.

Avavooru tulemus annab ülitugeva eelise Real Madridile ja nii ei jää Chelseal muud üle, kui asuda ründama ja ründama ja ründama. Kai Havertz ja Joao Felix on parematel päevadel mängijad, kes suudavad kaitsel pea korralikult segi ajada, kuid Chelsea mängustabiilsus ja võimaluste realiseerimine on viimasel ajal niivõrd kesine, et väravateks see tihtilugu ei transleeru.

Viimases koduliiga voorus kaotas Chelsea koduväljakul Brightonile 1:2 ja mängupildiliselt oli asi pehmelt öeldes kole. Avavoorus Real Madridi vastu mängiti ka suhteliselt madalas kaitseliinis, kuid mängu viimases faasis oli võimalus Mason Mountil kaotusseis teha minimaalseks, kuid Antonio Rüdiger jõudis lööki blokeerima. Chelseale tähendab see, et neil on vaja minna riskima. See omakorda peaks andma Real Madridi väga potentsele kontrate osakonnale võimaluse väravaid lüüa küllaga, sest kui Chelsea läheb mängima kahe keskkaitsjaga, siis peavad äärekaitsjad Reece James ja Marc Cucurella rünnakule tõustes enda selja taha jätma piisavalt ruumi, kuhu saaks liikuda eelkõige Vinicius. See ei ole Chelsea poolt vaadates sugugi julgustav.

Mida siis ennustame? Eelmine kord oli see paar kõige suurema rahamasin, kuid seekord on pall endiselt ümar. Seepärast proovime taas 30 eurot panna koefitsiendiga 2,44 Real Madridi võidule. Kui tahta veel julgemalt proovida, siis 10 eurot läheb koefitsiendiga 4,05, et Real Madrid võidab mängu nii, et Chelsea ei jõua üldse väravani.

Seljataguse kindlustamiseks paneme kümme eurot ka sellele, et meeskonnad löövad kokku üle 2,5 värava. See on koefitsiendiga 1,89. Kui nüüd mäng jääb 0:0, siis põrun muidugi täiega.

Inter – Benfica

Avavooru järel juhib Inter 2:0.

Eelmise vooru kõige suurem üllatus tuli Lissabonist, kus kurikuulus Itaalia vutipragmatism ületas Lissaboni au ja uhkuse Benfica võimekuse rünnata ja Milanosse minnakse hoopis Interi turvalises 2:0 eduseisus.