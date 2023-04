Andres Oper lahkus Eesti koondise treeneritetiimist

EJLi tehnilise direktori Janno Kivisilla sõnul on Operi pikaajaline kogemus noortekoondise jaoks väga oluline. „Noortekoondised valmistavad mängijaid ette täiskasvanute tippjalgpalliks ja U16 on kahe aasta pikkuse teekonna algus, mis valmistab noori ette U17 vanuseklassi valikturniiriks. Andrese kogemus tippmängijana ja töö nii meeste kui ka erinevate noortekoondiste annavad kindluse, et tema oskab seda üleminekut hästi ellu viia,“ ütles Kivisild.

Noormeeste U16 koondise uus peatreener Andres Oper ütles, et noorte arendamine peatreenerina kõrgeimal tasemel on tema jaoks põnev proovikivi. „Minu jaoks on see esimene kord Eesti noortekoondise peatreenerina, mis annab võimaluse inspireerida ja suunata koondise teekonnal alles alustavaid andekaid mängijaid. Soovin oma senised kogemusi noortele jagada, et neid karjääri alguses parimal viisil toetada,“ rääkis Oper.