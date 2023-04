Arjen Robben läbis hiilgava ajaga Rotterdami maratoni. Raio Piiroja: „Mis seal siis ikka, teeme üle!“

„Ah sa raks! Minu maratonirekord on seni 2:59. Aga ta ei jää raudselt selliseks - olen juba pikemat aega mõelnud end uuesti käsile võtta ja see aeg üle joosta. Kui veidi sihipäraselt trenni teha ja isejooksvad tossud jalga lükata, on tulemus 2:53-2:55 vahele reaalne, ma arvan. Nii et Robbenile võib ka öelda: mis seal's ikka, teeme üle!“ mõtiskles vutiväljadel Eesti koondisega teiste hulgas ka Robbeni vastu mänginud Raio Piiroja.