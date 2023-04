Kurke ja tomateid kasvatav vanameister Lauri Lahesalu tuleb hokikoondisele taas appi

Sel pühapäeval Tondiraba jäähallis algaval jäähoki MMi I divisjoni B-grupi turniiril on Eesti jäähokikoondise kaitseliini tugitala jätkuvalt Lauri Lahesalu. 44aastane Eesti rekordinternatsionaal on klubihokist taandunud, kuid tuleb ikka ja jälle MMiks Pääsukestele appi. Koondise abikapteni põhitegevus on ta enda sõnul „pensionipõlve“ pidamine ning maal kurkide ja tomatite kasvatamine.