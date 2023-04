Svoboda ajastu jõudis kuulsusetu lõpuni. „Me ei taha rahvuskoondise killustumist.“

Svoboda töötas Eesti laskesuusatajatega kaks hooaega, aga särama lõid paraku sportlased, kes ei treeninud tema näpunäidete järgi. Parimat tulemust näitas Indrek Tobrelutsu juhtnööride põhjal treeniv Tuuli Tomingas ja enim arenes tema treeningupartner Susan Külm.

Killustunud on koondis tõesti. Kui vaadata stabiilselt MK-sarjas osalevaid sportlaseid, siis treenivad Tomingas, Külm ja Robert Heldna eraldiseisvas TT tiimis. Rene Zahkna otsustas mullu valida koondiseplaanide asemel oma tee ja ka Johanna Talihärm harjutas koondisega vaid osaliselt. Nii treenisid mullu Svoboda plaanide järgi vaid Raido Ränkel, Kristo Siimer ja Regina Ermits. Talihärm küll arutles Svobodaga, aga talve edenedes aina vähem. „Sain juba eelmisel aastal aru, et mulle ei sobi see süsteem,“ ütles Talihärm pärast lõppenud hooaega.

Spordidirektor Kauri Kõiv selgitas treenerivahetust lähemalt.