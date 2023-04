KINDEL! Venemaa korvpallikoondis Eestile vastu ei tule ja jääb Pariisi olümpialt eemale

Tänavu algava valiksõela kaudu on tee Pariisi endiselt avatud 40 riigi koondisele. Eelvalikturniiril said õiguse osaleda need, kes lõid kaasa 2023. aasta MMi kvalifikatsiooni teises ringis, kuid ei pääsenud augustis-septembris Jaapanis, Filipiinidel ja Indoneesias peetavale MM-finaalturniirile.