Pettunud Levadia väravavaht: isegi U16 tüdrukute liigas ei saa sellist asja endale lubada!

„Lootsime, et hoiame selle edu ikka ära. Tegime mängu jooksul kaitses kaks eksimust, viimane neist...“ kahetses Levadia väravavaht Karl Andre Vallner soccernet.ee mängujärgses intervjuus ning tulistas sirgesõnaliselt: „Isegi U16 tüdrukute liigas ei saa sellist asja endale lubada! Tuleb sööt tagumisse posti, üks vend on vaba, teine vend on vaba ja kolmas vend on vaba. See ei ole normaalne ja sellele ei ole ühtegi vabandust. Eks need poisid saavad nüüd treenerilt ka.“