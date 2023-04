VIDEO JA FOTOD | Hullunud kliimaaktivistid põhjustasid snuukri MMil põhjaliku kaose

„Kuulsin pauku ja arvasin, et see tuli teisest lauast. Siis keerasin aga ümber ja nägin seda naist meie laua juures. See oli sürreaalne hetk ja võinuks lõppeda palju hullemini,“ rääkis põhjaiirlane Allen. „Arvan, et isegi sellest rääkimine annab neile tähelepanu ja eetriaega, mida nad ei vääri. Nad on lihtsalt idioodid. Kindlasti leiduks paremaid viise oma mõtete väljendamiseks.“