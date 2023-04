Meistrite liiga mustaks hobuseks tõusnud Napoli galopp lõppes veerandfinaalis

Milan alistas nädalapäevad tagasi kodustaadionil peetud avamängus Napoli 1 : 0, kuid ometi loeti korduskohtumise eel favoriidiks Napoli. Sest ühelt poolt lahutab Itaalia kõrgliigas meeskondi juba 22 punkti – Napolil liiidrina on 75 ja Milanil neljandana 53 silma – ning teisalt oli Napoli algkoosseisus tagasi vahepeal väikest vigastuspausi pidanud väravamasin Victor Osimhen.

Napoli alustaski kohtumist aktiivselt ja agressiivselt, kuid Milan seisis kaitses kindlalt. Ning hoopis külalismeeskond võinuks 22. minutil eduseisu haarata, kui Mario Rui tegi karistusalas asjatu vea Rafael Leao vastu ning Milan teenis penalti. Ent Napoli väravavaht Alex Meret tõrjus Olivier Giroud' ürituse ja tabloole jäid nullid.

Kuid sarnaselt avamänguga haaras Milan esimese poolaja lõpus, täpsemalt 43. minutil ikkagi eduseisu. Leao napsas sügaval vastaste platsipoolel palli Napoli poolkaitsjalt Tanguy Ndombele ning spurtis teele vastaste värava poole. Portugali ääreründja minekut ei suutnud takistada ükski Napoli mängija ning kui Leao oma spurdi lõpetuseks palli kõrvale Giroud'le lükkas, et jäänud tollel üle muud, kui see lihtsalt puuri koksata.

Teisel poolajal jätkus meistrite liiga seitsmekordse võitja AC Milani hiilgav kaitsemäng. Napoli teenis lõpuks küll 16 nurgalööki Milani ühe vastu; sooritas 23 pealelööki Milani kuue vastu ja valdas palli 63 protsenti mänguajast Milani 37 vastu, kuid tulu sellest ei tõusnud. Õigemini, võinuks tõusta küll, kui 82. minutil suutnuks Napoli maagiline grusiin Khvicha Kvaratskhelia realiseerida penalti, mis teeniti Milani kaitsja Fikayo Tomori käega mängu eest. Kuid nii nagu Meret esimesel poolajal, nii oli ka tema Milani kolleeg Mike Maignan ülesannete kõrgusel ja tõrjus grusiini löögi. Kohtumise kolmandal üleminutil suutis Napoli küll värava kätte saada, kui peaga saatis palli Maignani selja taha Osimhen, kuid siis oli juba liiga hilja. Koondskooriga 2 : 1 pääses poolfinaali AC Milan.

Asjaolu, et Napoli jaoks sai meistrite liiga otsa juba veerandfinaaliga, on nende tänavuse hooaja kontektsis ikkagi paras üllatus. Ja isegi mitte niivõrd nende tänavuse hooaja, kui just 2023. aasta mängude kontektsis: pärast seda, kui 4. jaanuaril kaotati Milano Interile 0 : 1, võideti kuni aprillini järgnevast 16 mängust lausa 13. Seejuures avaldas asjatundjatele erilist muljet Napoli mängupilt: võidud teeniti kiire ja silmailu pakkuva jalgpalliga, milles ründemängu kandvateks jõuks Kvaratskhelia ja Osimhen. Siit-sealt kostus ka arvamusi, et poleks mingi üllatus, kui see tiim kroonitaks tänavu kevadel meistrite liiga võitjaks.

Kuid ilmselt ikkagi just see Osimheni väike vigastus võis olla detail, mis sai veerandfinaalis määravaks. Serie A-s 21 ja meistrite liigas (koos eilse tabamusega) viis väravat löönud ründaja naasis märtsi lõpus peetud Aafrika meistrivõistluste valikmängudelt traumaga ning pidi eemale jääma liigamängudest Milaniga (0 : 4 kaotus Napolile) ja Leccega (2 : 1 võit Napolile) ning ka meistrite liiga veerandfinaali avamängust Milaniga, mille Napoli niisiis 0 : 1 kaotas. Kuna nigeerlane sarnaneb Manchester City väravamasina Erling Braut Haalandiga, kes suudab karistusalas väravaid välja võluda ka nullolukordadest, siis tema puudumine avamängust oli Napoli jaoks kahtlemata ülimalt suur löök.

„Õnnitlused Milanile ja ka minu mängijatele. Meil oli suurepärane meistrite liiga hooaeg,“ üritas Napoli peatreener Luciano Spalletti mängu järel UEFAle antud kiires intervjuus teha siiski head nägu. „Tulime neile mängudele seisus, kus auru jäi pisut vajaka, ning pidime lõivu maksma ka oma kogenamtuse eest.“