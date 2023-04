Eesti tulevasi tipplaskesuusatajaid vormima asuv inglane: „Eesmärgid on suured, aga nende suunas tasub astuda väikeste sammudega.“

Inglased pole küll suur laskesuusarahvas, aga Adamson polegi tavaline inglane. Kuna tema ema on pärit Poolast, siis sealt tuleb ka tema kirg laskesuusatamise vastu. „Ma armastan laskesuusatamist, aga ma pole selles kunagi väga hea olnud,“ rääkis ta naerdes. „Inglismaal pole lund ja see oli minu jaoks muidugi suur takistus. Poolas sain sellega aga tegeleda. Kõrgemal tasemel tegin ma triatloni ja sarnased alad on mulle alati meeldinud. Pärast sportlaskarjääri lõppu hakkasin tõsisemalt õppima laskesuusatamise treeneritööd. Tegelesin palju individuaalsete sportlastega, aga töötasin ka Rootsi ja Soome alaliitude heaks. Soomes tegin sarnast tööd nagu praegugi. Noortega töötamine on väga meeldiv.“