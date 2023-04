Austraalias sündinud väliseestlane teeb Eesti heaks riigile ringi peale

„Me kõnnime ümber Eesti. Me hoiame ja kaitseme seda maad, seda Eesti hinge. See pakub meile lootust,“ sõnastas väliseestlane Indra Reinpuu oma suvise suurettevõtmise eesmärgi. Ta plaanib kahe kuu jooksul teha Eestile tiiru peale – algpunktiks on Peipsiäärne Varnja küla ning ringiga tagasi jõudes suundutakse lõpuks Mandri-Eesti südamesse Adaverre.