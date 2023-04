Tänak loodab, et Horvaatias sajab vihma: märgades oludes oleme head

Seda näitas Tänak ka mullu Hyundai piloodina Horvaatias. Toona tabas rallit tugev vihmahoog eelviimasel katsel. Seal õnnestus Eesti ralliässal, kes kasutas kaht vihma- ja kaht pehmet rehvi, edestada liidrikohta hoidnud Kalle Rovanperät ligi poole minutiga ning Toyota piloodi ees 1,4sekundiline edu haarata. Lõpuks sai etapivõidu siiski soomlane, kes tegi tugeva punktikatse.

Tänak ütles portaalilde DirtFish, et ka M-Spordi masinaga võiksid talle vihmased olud sobida. „Belgias saime natuke rohkem õppida ning mõistsime autot rohkem. Vedas, et seal oli märg – sellistes tingimustes on meie komplekt hea,“ meenutas ta.

Tänak lisas: „Siis, kui [hooaja avaetapil] Monte Carlos oli kuiv, oli mul raske leida head tasakaalu. Kasutasime esirehve pikkadel ja kuivadel katsetel päris kohutavalt – me ei suutnud neid säästa. Loodan, et oleme [nüüd] leidnud parema tasakaalu ning rehvid peavad vastu, et saaksime natuke rohkem suruda.

2019. aasta maailmameister tõdes aga, et võidu nimel on Horvaatias raske võidelda, sest konkurendid on tugevad. „Ma ei ütleks, et olin täielikult rahul. Asjad võiksid olla paremad. Kui nägime, mida tegi Toyota Montes, siis tundub mulle, et peame juurde panema, et nendega võrdsed olla. Aga proovime neile järele jõuda ja rohkem konkurentsi pakkuda. Saame näha, kui kiiresti suudame hoo üles saada. Eelmisel aastal oleksime praeguse komplektiga olnud üsna tugevad. Aga mehed on päris kiiresti arendusega tegelenud ning peame üritama sammu pidada. Toyota on mõõdupuuks, aga nägime ka, et Hyundai polnud eelmise aasta lõpus sugugi kehv. Nad on mõlemad väga tugevad konkurendid.“

M-Spordi tiimipealik Richard Millener usub aga, et hoolealused suudavad olla igal pool konkurentsivõimelised. Ta usub, et Horvaatias on tingimuste puhul kaks võimalust: kas on täiesti kuiv või kallab hoopis lakkamatult vihma. „Arvan, et kui olud on väga porised ja kohutavad, siis võib Ott olla suurepärane,“ ütles Millener.

Ta jätkas: „2017. aasta Saksamaa ralli suutis ta Fiestaga võita. Ta sõitis seal imeliselt. Horvaatias oli ta mullu viimasel katsel keerukates oludes vapustav. Arvan, et sellised tingimused sobivad talle väga hästi. Asfaldil annab mõistagi rajapositsioon mingisuguse eelise, kuid see sõltub ka ilmast. Igatahes teame, et auto on asfaldil väga hea. Arvan, et võime tänavu minna igale rallile eeldades, et suudame olla tugevad.“