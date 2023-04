GALERII | Reinkorti iluvärav päästis Florale viimase rünnakuga viigi

Valitsev meister oli avapoolajal raskustes ega suutnud vastaste väravale suurt ohtu kujutada. Nõmmekate mängupilt oli see-eest märksa parem: nad lõid rohkem võimalusi ning suutsid need ka ära kasutada. 27. minutil viis Kalju juhtima Aleksandr Volkov, kelle jooksu tagumise posti juurde olid Flora kaitsjad maganud maha pärast lühikeselt lahti mängitud nurgalööki.

Teisele väravale oli küllaltki sarnane eeltöö. Kaido Koppeli hoolealused mängisid avapoolaja üleminutil karistuslöögi kiiresti lahti, söödukombinatsiooni järel tsenderdati pall teravalt karistusalasse, kus jõudis selleni German Šlein, kes sahistas ühe puutega võrku.

Teisel poolajal oli aga Kalju märksa ebakindlam ning kaheväravalises kaotusseisus Flora näitas selgelt rohkem initsiatiivi. 60. minutil jõudis sihile Märten Kuusk, kes sai täpse söödu Rauno Allikult.

Kolmanda ja ühtlasi viimase üleminuti alguses oli suurepärane šanss vahetusest sekkunud

Alex Matthias Tammel võit Kaljule kindlustada, kui ta pääses väravavahiga silmitsi, kuid Evert Grünvald jõudis õigel ajal vastu tulla ja palli enda valdusesse saada.

Kui kolm üleminutit oli täis tiksunud ja 20 sekundit peale, lükati pall peaga karistusalas Sten Reinkortile, kes võttis selle esmalt rinnaga omaks ning virutas siis õhust paremasse alumisse nurka.

Flora peatreener Jürgen Henn tõdes pärast matši ETV2 otse-eetris, et viik talle erilist rõõmu ei valmista. „Suurepäraseks ma [tulemust] pigem ei pea. Loomulikult on see, et me lõpuks välja tulime, parem kui null.“

Sel pühapäeval kohtub Flora tunamulluse meistri FCI Levadiaga. Henn kinnitas, et hoolealused ei teinud vaatamata kolm päeva hiljem toimuvale mängule Kalju vastu mingeid järeleandmisi. „Arvan, et sisse ei jäänud midagi. Usun, et teisel poolajal pigistasime välja kõik, mis meil sees oli. Kolm päeva on aega ja keegi ei küsi, kas oleme väsinud või mitte – tuleb uuesti minna.“