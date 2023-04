SUUR ENNUSTUSMÄNG | Real Madrid ja Itaalia omavaheline madin tõid suure võidu, mille Man City ja Milano Inter ära käkkisid

Noh, nii see teine päev totaalselt aia taha läkski. Milano teisele klubile Interile ennustasin Benfica vastu sarnast mänguplaani kui AC Milanile, kuid Simone Inzaghi meeskond jätkas täiesti ebareaalset realiseerimisprotsenti. Jagasin panuse kaheks – esmalt, et lüüakse alla 2,5 värava ja teiseks, et Benfica võib mängu võita. Mõlemaga läksin täiesti rappa, sest Inter lõi väravasse kõik kolm väravaraami läinud lööki. Lisaks panustas Benfica omalt poolt samuti kolmega, kuid kuna kolmas värav tuli alles lisaminuteil, siis ei olnud tegelikult väga lähedal ka Benfica võidule pandud panus.

Veerandfinaalide järel on seis Olybeti kontol selline, et kui sai alustatud 650 euro pealt, siis hetkel on seis 699,01 eurot. Aastast inflatsiooni ei löö, kuid kui arvestada, et matemaatiliselt peaksin ma olema pigem miinuses, siis läheb veel päris hästi. Ennustus-Mangiks nimetamise tseremoonia peab ka edasi lükkama.