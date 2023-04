VIDEO | Emotsioonideküllasel testikatsel edestas Tänakut vaid Rovanperä. „Tunnen sees tühjust ning see sööb mind elusana.“

Tänak sai 3,65 km pikal katsel parima tulemuse kirja oma viimasel ehk kolmandal läbimisel – ajaks 1.53,6. M-Spordi ütles WRC All-Live'i otseülekandes kommentaari andes, et oli eelmisel nädalavahetusel Breeni perekonna juures ning täitis ka neile antud lubaduse naeratada.

„Mul endal pole eriti midagi viga. Tean, et see on kõigile tohutult raske. Tunnen sees tühjust ning see sööb mind elusana. Karm. Aga lubasin Jackie'le [Breeni ema], et naeratan. Olin seal eelmisel pühapäeval ja ta oli tulvil nii positiivset energiat. Nad on nii armsad inimesed ning nad on kasvatanud üles niivõrd rõõmsad lapsed. Mul oli väga hea meel nende juures olla ja sain neilt palju energiat. Suur aitäh selle eest,“ sõnas eestlane.

Breeni tiimikaaslane Esapekka Lappi, kes oli testikatsel neljandas, oli veel emotsionaalsem. „Auto on imeline. Mehed tegid selle kallal suurepärast tööd.“ „Ütlesin Jannele, et värisen finišis. Kuid mitte seetõttu, et surusin kõvasti. Lihtsalt… See mõjub kõigile erinevalt ja mul on väga raske olla.“

Valitsev maailmameister Kalle Rovanperä sõitis parima aja välja oma viimasel läbimisel – 1.52,8. Temagi tunnistas, et praegu pole rallile lihtne keskenduda. „Kindlasti saab see olema väga raske. Praegu saan ma hakkama, aga kõige tähtsam on see, et kõik sõidaksid Craigi auks. On täiesti selge, miks me kõik siin oleme.“

Hyundai esisõitja Thierry Neuville oli ajaga 1.54,9 kuues. Tema kommentaar: „Oleme kõik juhtunu pärast väga kurvad. See nädalavahetus tuleb väga raske, aga peame nii meeskonna kui ka ralliperena olema tugevad. Peame edasi liikuma – Craig oleks seda kindlasti tahtnud. Peame üritama seda nautida. See on üks sõnumeid, mis Craig meile andis. Loodetavasti saavutame tema nimel hea tulemuse.“

Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier, kes jäi Tänakuga teist kohta jagama, kinnitas samuti, et kõik sõidavad Horvaatias Breeni nimel. „Proovime kõik edasi liikuda ja see nädal on meile raske. Olen kindel, et kellelgi teisel pole ralli nii veres kui oli Craigil. Olen kindel, et tal oleks hea meel näha meid võidu kihutamas. Teeme seda tema nimel. See on kõik, mida saame teha.“