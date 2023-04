HEA TÖÖ: Hiljuti kukkunud ja koroonat põdenud Leho Pent püstitas EMil Eesti rekordi

Hiljuti 33. sünnipäeva tähistanud Pent rebis Armeenia pealinnas 145 ja tõukas 177 kilo, mis teeb kogusummaks 322 kilo. B-grupis andis see talle teise koha ja enne A-grupi mõõduvõttu on ta kindlustanud vähemalt 13. koha.

Pent möönis, et suutis praeguse sportliku vormi korralikult realiseerida. „Arvestades kõike, mis viimasel ajal on juhtunud, jään tulemusega rahule,“ lausus ta.

Pent usub, et normaalse ettevalmistuse korral oleks ta rebinud ja tõuganud rohkem. „Rebimises tundsin, et tegelikult on 150 kilo rauas. Tõukamises sain 185 rinnale. Kui neid tagasilööke poleks olnud, siis olnuks tulemused kindlasti paremad. Aga oleks ja poleks ei loe,“ võttis ta sooritused lühidalt kokku.