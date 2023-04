Kas Real ja City pakuvad poolfinaalis taas eepilise lahingu? „See on finaal enne finaali!“

Euroopa jalgpalli meistrite liigas on välja sõelutud need neli klubi, kes alustavad mai teisel nädalal madistamist poolfinaalides. Intriigi on õhus korralikult: ühes paaris lähevad vastamisi tiitlikaitsja Madridi Real ning Lähis-Ida naftašeikide põhjatule rahakotile toetuv Manchester City ning teises Milano klubid AC Milan ja Inter.