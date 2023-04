Uue omaniku strateegia on Chelsea mutta vedanud. Endine staarründaja: „Ma ei tunne oma klubi ära!“

Mis on siis Chelseal läinud korraga nii valesti? Möödunud aastal pidi Chelsea kauaaegne omanik Roman Abramovitš tema suhtes rakendatud sanktsioonide tõttu klubi maha müüma ning ostjaks osutus ameeriklane Todd Boehly ja tema investeerimisfirma Clearlake Capital. Boehly lõi kohe rahakotirauad lahti ja kulutas üüratuid summasid, et tiimi uusi mängijaid värvata, kuid selle tulemus on sel hooajal olnud ümmargune null. Pärast Realilt saadud teist kaotust võtsid sõna ka klubi legendid, kes pole mõistagi Chelseas toimuvaga rahul.