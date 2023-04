OTSEBLOGI | Neuville on liider, Tänak püsib esikolmikus

Mullu Hyundai sõitjana Horvaatias teise koha saanud Tänak ütles enne rallit, et talle sobiksid vihmased tingimused. M-Spordi piloot lõi märtsi lõpus Belgias kaasa Ardennes'i rallil, kus sai olulist teavet sel nädalavahetusel toimuvaks MM-etapiks. „Belgias saime natuke rohkem õppida ning mõistsime autot rohkem. Vedas, et seal oli märg – sellistes tingimustes on meie komplekt hea,“ lausus ta DirtFishile.