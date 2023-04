OTSEBLOGI | Rehvivalikuga näppu lõiganud Tänak tõusis tagasi esikolmikusse: „See oli väga loll viga.“

Tundub, et Lappil on probleeme, sest auto vibras kõvasti ja andis koha jälle Tänakule ära. Finišis on kaotust lõpuks 3,7 sekundit ehk Tänak tõusis 1,5 sekundiga kolmandaks. „Mingist suurest võitlusest on veel vara rääkida. Võtame samm-sammult.“