OTSEBLOGI | Tänak hoiab Horvaatia ralli viimasel päeval teist kohta

SS17 Trakoščkan-Vrbno 1 (13,15 km):

💭"It was an okay run. I think if we can get to the end that would already be a positive. Let's try to finish this."



1️⃣ Rovanperä 6:56.5

2️⃣ Ogier 3.7

3️⃣ Evans 4.8

4️⃣ Katsuta 5.8

5️⃣ Neuville 7.2

6️⃣ TÄNAK 9.9