VIDEO | VÄGEV! Kristin Tattar kasvatas aasta esimesel suurturniiril edu juba mäekõrguseks

Teisel võistluspäeval õnnestus Tattaril edu veelgi kasvatada. Tattar läbis teise päeva rajad 60 viskega, mis oli seitse alla par'i. Eestlanna sai kirja viis birdie't ja ka ühe eagle'i. Kokku on Tattar teinud 118 viset, mida on lausa viie võrra vähem kui teiseks tõusnud Catrina Allenil. Kolmas on Mertsch (-9).