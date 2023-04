Tänak: probleemidega alustamine teeb alati pahuraks

Tänak säilitas keerulise alguse kiuste positiivset meelt ning tundis kergendust, et tal õnnestus tuua masin teenindusparki. „Juhtunud on nii mõndagi. Kui alustada rallit probleemidega, siis see teeb alati natuke pahuraks. Aga kokkuvõttes polnud see kõige hullem. Jõudsime autoga teenindusparki ning loodetavasti saame selle korda,“ ütles Tänak WRC All-Live'i otseülekandes.