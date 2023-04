Tuuli Tomingas käis operatsioonil: õlg olevat olnud täiesti sodi

„Kui MRTst saadud vastus kinnitas selgelt, et operatsioon on vajalik, siis opereeritava osa ulatus ja sisu pidid selguma protsessi käigus. Oli kaks prognoosi: parem ja halvem. Parem tähendas, et eemaldada on vaja vaid lahti murdunud kõhreosa ja juba nädala pärast saan vaikselt paremale käele koormust anda. Halvem prognoos tähendas, et liigese sees olev kõhrekapsel on lahti ja see tuleks kinnitada. Taastumine võtaks kordades rohkem aega ja käsi peab olema fikseeritud tervelt kolme nädala jagu. Ülakeha saaksin treenima hakata jumal teab millal,“ kirjeldas Tomingas operatsioonile eelnenud mõtteid.