WTA revolutsiooniline plaan ähvardab anda Tallinna turniirile lõpliku kabelimatsu

Kuna Ostrava turniir kuulub WTA 500 kategooriasse, siis neid see muudatus ei puudutaks. Samas andis Petera mõista, et juba praegu on mitmed madalama kategooria turniirde korraldajad alustanud tööd tagatubades, et tõusta WTA 500 turniiri staatusesse – seda mõistagi selleks, et olla parimate mängijate jaoks jätkuvalt atraktiivseks võistluseks. Samas on WTA 500 kategooria litsents korraldajate jaoks väga kallis, mis võib omakorda tähendada ka seda, et mitmed väiksemate turniiride korraldajad otsustavad pillid üldse kokku panna. Sest selge on ka see, et kui turniiril ei saa osaleda TOP 30 sekka kuuluvaid mängijaid, pole see enam väga atraktiivne ka pealtvaatajate jaoks.