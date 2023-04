Avaveerandi kaotanud Tartu sai lõpuks Keila üle kindla võidu ning jõudis poolfinaali

Keila, kellel lõppes esimene hooaeg kõrgliigas, suutis täna osutada tõsist vastupanu vaid avaveerandil, mille nad võitsid 23 : 19. Teisel neljandikul viskasid Peep Pahvi hoolealused 13 punkti, tartlased aga 33 ning võitsid poolaja 52 : 36. Sealt alates hoidsid võõrustajad turvalist edu kohtumise lõpuni.

Tartlaste visketabavus oli täna hea: väljakult 53% (34/64) ja sealhulgas kolmesejoone tagant 34% (8/23). Keila mängijate 79 väljakult teele saadetud viskest läbis korvirõnga 29 (36%), 40 kolmesest oldi täpsed kümnel (25%). Lauavõitluses jäi Tartu peale 47 : 35, kuid samas tegid nad taas vastastest rohkem pallikaotusi (18 vs 14).

Täna Tartule üheksa punkti toonud tagamängija Robin Kivi tõstis pärast mängu esile oma meeskonna kaitsemängu. „See [et 95 punkti viskasime] on pigem kombinatsioon meie heast kaitsest. Kui viimasel veerandajal kaitses passiivseks jäime ja hakkasime hoidma, siis me väga korve ei saanud. Esimesel poolajal olime agressiivsed ja siis tuli meile kergelt korve ja lõpuks kokku 95 punkti,“ lausus ta Delfi TV otseülekandes.