Tänak jäi Horvaatias tulemusega rahule, kuid nüüd on vaja kiirus järele aidata

Kui heita pilk MM-sarja üldseisule, siis ei saa just kurta. Tänak on 65 silmaga neljandal kohal, kuid esinelik, kuhu kuuluvad veel Sebastien Ogier (69), Elfyn Evans (69) ja tiitlikaitsja Kalle Rovanperä (65) mahub nelja punkti sisse. Ent nagu ütles M-Spordi esisõitja ise pärast punktikatset, mille lõpetas kuuendana, on neil vaja kõvasti pingutada, et ka järgmistel etappidel kangete konkurentidega sammu pidada.

„Punktide poolest oli kindlasti positiivne nädalavahetus. Aga kahtlemata pole me suutnud olla järjepidevad ning [autol] jääb ka selgelt võimekusest puudu. Meil polnud erilist kiirust, aga saime head punktid kätte ning loodetavasti jõuab kiirus meile millalgi järele,“ ohkas Tänak.

Ainsaks etapiks, kus M-Sport on saanud hakkama suuremate muredeta, võib pidada Rootsi rallit. Seal triumfeeris Tänak endalegi üllatuseks, kuigi võitis vaid ühe kiiruskatse. Samas tunnistas ta korduvalt, et tundis end autos ebamugavalt.

Hooaja avaetapil Monte Carlos tabas eestlase masinat elektririke, mis segas käiguvahetust ega lubanud kasutada viiendat käiku, hiljem oli ta hädas roolivõimuga. Mehhikos kadus Tänakul reedese võistluspäeva esimesel katsel järsku turbo ära. „Tü**, kuradi Cosworth, raisk!“ põrutas ta mäletatavasti. Hiljem hakkasid segama probleemid vedrustusega. Horvaatias ei töötanud 2019. aasta maailmameistril käsipidur ning ta nurises ka teiste murede üle.

Õhtuleht uuris ka telekanalil TV6 Horvaatia rallit kommenteerinud Margus Murakalt, missuguse mulje talle Tänaku esitused Horvaatias jätsid.