VIDEO | NBA superstaar Curry sai maha erakordse pirukaga, mis oleks Warriorsile peaaegu võidu maksnud

Ent võta näpust! Kings saatis Curryle peale kaks mängijat ning nagu sellises olukorras NBAs tavaks on, küsis plindrisse sattunud mängija ehk Curry time-out'i. Paraku oli superstaar unustanud ära asjaolu, et kõik time-out'id olid meeskonnal juba kasutatud ning nii sai Warriors tehnilise vea. Järgnes vabavise Kingsile, see tabati, ning kui 28 sekundit enne lõpusireeni sopsas kolmese nende noor staar De'Aaron Fox, oli Warriorsi edust jäänud järele vaid üks punkt!

Järgnenud Warrioris rünnakul pääses vabaviskejoonelt kahest üritama Curry, kuid vise jäi lühikeseks ning Kingsile jäi aega kümme sekundit, et asi ikkagi enda kasuks kallutada. Mõistagi pööras Warriors kaitses erilist tähelepanu kokku 38 punkti visanud Foxile, kuid viimaseks viskeks söötis too palli hoopis Harrison Barnesile. Kuid Barnesi viimase sekundi kolmene ei tabanud ja nii võttis Warriors ikkagi 126 : 125 võidu.

„Ma ei teadvustanud endale, et kui olime oma vaide kaotanud, siis meil enam time-out'e ei olnud,“ kirjeldas Warriorsi parimana 32 punkti visanud Curry ESPNile antud intervjuus tema peas juhtunud errorit. „Treener võttis süü enda peale, et ta meid sellest ei informeerinud, kuid ma ei hakka valetama: tol hetkel time-out'i võttes arvasin, et see on maailma targim otsus. Kuid kui vaatasin pingi poole, siis kõik raputasid pead. See oli õnnetu olukord.“