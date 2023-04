„TÕELISED VÕITJAD“ | Teeme koolivaheajal maailmale tiiru peale ja toetame parasportlasi!

Indrek Petersoo: Ja viimaseks veel üks võistkond, kelle arengut on ka tõesti väga, väga meeldiv jälgida nii väljakul kui väljaku kõrval. See on Eesti Ratastoolikorvpalli klubi, kes regulaarselt treenib Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses, kes hea meelega oma tegemisi arvukatel üritustel tutvustab, kes väga avatuna võtab vastu uusi mängijaid ja kellest kuuldavasti on siin ka spordimaastikul üha rohkem ja rohkem juttu.

Kaia Kollo: Jaa, ratastoolikorvpall, üliäge ala, paraolümpiaprogrammis täiesti olemas! Ratastoolikorvpalliklubil samamoodi Facebookis oma leht, näete seal nende tegemisi. Viimased uudised nendest on see, et nad võeti vastu täieõiguslikuks Eesti Korvpalliliidu liikmeks. Aitäh korvpalliliidule! Nende sõnum on, et korvpall on kõigile, kõik saavad mängida kossu ja ükskõik, kas sa siis teed seda püsti, istudes rannas, õues sisetingimustes, et ootavad ratastoolikorvpallurid väga-väga uusi huvilisi, neid, kes näiteks enam püsti mängida ei saa. Aga see korvpall on ikka hinges ja südames ja jälle taaskord hästi hea meel sellise stipendiaadina üle, kellele siis on võimalus oma toetust jagada.

Indrek Petersoo: Markus, sa oled nüüd saanud ka täpse ülevaate kõikidest kandidaatidest ja nende lugudest, et need on sellised hästi meeldivad lihtsad inimlikud lood ja minu meelest selles meie liikumisväljakutses leidub sisaldubki selline mõnus võlu, et ta on hästi lihtne ja inimlik.

Markus Kamps: Ja mis meeldib mulle eriti, on see, et nii nagu ka eelmine aasta, siis sellel aastal jätkub seesama asi, et kaks asja, et üks asi on see, mis Kaia juba tõi välja, et meil on stipendiaate, kes olid ka eelmine aasta kandidaadid on meiega kaasas ja teiseks on minu arust väga tore, et samamoodi nagu meie spordiklubil on see spordialade ampluaa päris lai, on kandidaatidel täpselt samamoodi, et ujumisest korvpallitiimini, purjetamine kõik see juurde, et ei ole üks kindel sportlane või üks kindel spordiala, et see teeb selle, see teeb selle eriti huvitavaks ka toetaja jaoks - kui tal üks ala on ikkagi lähedam kui teise, siis ta annab oma toetuse sinna, aga tal on võimalus valida ja, ja mida uhkem, seda rohkem ja tutvustame seeläbi ka erinevaid spordialasid. Et see on eriti tore kuulda.

Indrek Petersoo: Ja mulle näiteks meeldib ka väike võistlusmoment erinevate kandidaatide vahel, et see annab ka neile võimaluse ise olla aktiivsed. Sotsiaalmeediavõimalused on täna väga-väga avarad ja kes rohkem pingutab, see rohkem ka enda toetuseks raha kogub.

Markus Kamps: Jah, kindlasti.

Kaia Kollo: Et väike väike sportlik moment juures, eks ole, et sport on ikka see, et, et kes on kiirem, tugevam, osavam ja nii edasi. Aga noh, see on võib-olla natukene sihuke väikse huumoriga ka öeldud, et tegelikult on ju ääretult tore, et need inimesed on sellesse nimekirja tulnud, soovivad ennast näidata ja väga-väga kutsun üles külastama paralümpiakomitee lehekülge kevadisel koolivaheajal ja tutvuma siis paraspordiga üleüldse, mis parasport on, kes seal toimetavad, millised alad on üldse paraspordis võimalikud, sest et neid on tõesti palju. Näiteks paraolümpia suvemängudel on kokku kakskümmend kaks spordiala. Et tegelikult ma väga palju ei teagi, mis asja ei ole võimalik paraspordis teha, et ainukesed, mis ma olen leidnud, ongi enam-vähem tõkkejooks ja teivashüppe. Aga need on päris ekstreemsed ka, eks ole, et paraspordis on olemas absoluutselt kõik samasugused spordialad, nagu on klassikalises arusaadavalt spordis. Et et näeme ja märkame, et see on meie koolivaheaja väljakutse põhisõnum.